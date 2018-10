Kölner Stadt-Anzeiger: Konflikt mit dem Vatikan: Schwulenfreundliche Äußerungen kosten Rektor der Jesuitenhochschule Sankt Georgen das Amt

Köln (ots) - Positive Aussagen zur Homosexualität und zur Segnunggleichgeschlechtlicher Paare haben den Rektor derTheologisch-Philosophischen Hochschule Sankt Georgen, denJesuitenpater Ansgar Wucherpfennig, seinen Posten gekostet. Wie der"Kölner Stadt-Anzeiger" und die "Frankfurter Rundschau"(Montag-Ausgaben) berichten, verweigert die Bildungskongregation imVatikan dem im Februar für eine dritte zweijährige Amtszeit mitgroßer Mehrheit wiedergewählten Geistlichen das "Nihil Obstat"(Unbedenklichkeitserklärung) und verlangt einen öffentlichen Widerrufseiner Positionen.Der 52-Jährige bestätigte auf Anfrage, dass er Ende September dieHochschulkonferenz über den Vorgang unterrichtet habe. Sein direkterVorgesetzter, Provinzial Johannes Siebner SJ, sagte den Zeitungen, erstehe uneingeschränkt hinter Wucherpfennig. In einem Antwortschreibenhabe er sich "befremdet" über das römische Vorgehen gezeigt. "AnPater Wucherpfennigs Expertise, seiner Loyalität und damit auch anseiner Eignung für das Rektorenamt bestehen für mich nicht diegeringsten Zweifel."2016 hatte Wucherpfennig, Professor für Neues Testament, diebiblischen Verurteilungen der Homosexualität in einemZeitungsinterview als "tiefsitzende, zum Teil missverständlichformulierte Stellen" bezeichnet. Wucherpfennig, der im katholischenStadtdekanat Frankfurt auch als Homosexuellen-Seelsorger wirkt,sprach sich für eine stärkere kirchliche Anerkennung vongleichgeschlechtlich Liebenden aus. Seine Äußerungen landeten aufunbekannten Wegen bei der Glaubenskongregation in Rom. Beanstandetwurden dort auch Aussagen Wucherpfennigs zur Diskussion über denFrauendiakonat und Frauen in den geistlichen Ämtern der katholischenKirche.Der für Sankt Georgen zuständige Bischof von Limburg, GeorgBätzing, stellte sich vor Wucherpfennig. Er habe der Wiederwahl"uneingeschränkt" zugestimmt, sagte ein Bistumssprecher denZeitungen. Bätzing habe auch in Rom deutlich gemacht, dass "Bistumund Jesuitenorden gut beraten sind, an der bewährtenHochschul-Leitung festzuhalten". Der Bischof gehe daher weiter voneiner gütlichen Lösung aus.Der Frankfurter Stadtdekan, Johannes zu Eltz, reagierte mit Ärgerund Unverständnis auf das Agieren Roms. "Ansgar Wucherpfennig ist einlauterer Priester und ein unbestechlicher Wissenschaftler. DieInfragestellung seiner Integrität und seine völlig ungerechtfertigteBestrafung schmerzen mich. Zudem verletze Rom "ohne Sinn undVerstand" das "sonst zu jedem Kirchenfenster hinausgepredigteSubsidiaritätsprinzip". Die Rechte des Limburger Bischofs und derOrdensleitung seien von Rom umstandslos übergangen worden. "Wie dummgeht es denn eigentlich noch?", so zu Eltz.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell