Kölner Stadt-Anzeiger: Kölns Oberbürgermeisterin Reker erwog Verzicht auf Kandidatur für zweite Amtszeit

Köln (ots) - Köln. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker wärebei der OB-Wahl im Jahr 2020 nicht mehr angetreten, wenn derschwarz-grüne Kompromiss zur Ost-West-Achse und die neueWirtschaftsförderungsgesellschaft nicht zustande gekommen wären."Wenn der Rat bei diesen Themen keine Entscheidungen getroffenhätte, hätte ich nicht weiter darüber nachgedacht", sagte sie dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Nun denke sie über eineerneute Kandidatur nach. Es sei "ein Abwägungsprozess", so Reker. Dieendgültige Entscheidung darüber wolle sie im Sommer 2019 treffen,rund ein Jahr vor der Kommunalwahl.Ihre Bilanz zum zurückliegenden Jahr fällt gemischt aus. "Es gabfür Köln also sicherlich viele schlechtere Jahre", sagte Reker. DerKompromiss zur Umgestaltung der Ost-West-Stadtbahn, der kürzlichzustande kam, sei einerseits "ein Grund zur Freude", weil es nunweitergehen könne mit der Planung - und zwar sowohl eines Tunnelsals auch eines oberirdischen Ausbaus. "Für mich persönlich ist eraber auch ein Grund zur Enttäuschung, weil ich mir ein klares Votumfür die Tunnel-Lösung gewünscht hätte", sagte Reker. UnterschiedlicheInteressen "weit über den U-Bahn-Bau hinaus" hätten eineMehrheitsentscheidung von CDU, SPD und FDP verhindert. "Am Endewurden zulasten einer klaren Entscheidung für die Verkehrspolitikandere Dinge in den Vordergrund gestellt", sagte Reker. Dasschwarz-grüne Ratsbündnis hätte angesichts vieler gemeinsamerPositionen etwa zum Haushalt und zum Verwaltungsmanagement durchauseine andere Mehrheit für die Tunnellösung ausgehalten, so dieOberbürgermeisterin.Reker sieht auch noch ein Chance, Diesel-Fahrverbote in Kölnabzuwenden. "Das vom Gericht angeordnete Fahrverbot innerhalb derkompletten Umweltzone darf so keinen Bestand haben", sagte Reker:"Eine Task-Force zur Luftreinhaltung arbeitet an der Optimierung derVerkehrsflüsse in der Stadt und an weiteren Maßnahmen." Die StadtKöln habe sich moderner Verkehrspolitik aber lange verweigert, daranführe aber nun kein Weg mehr vorbei, "weil wir sonst die Diesel- undeinige Benzinfahrer aussperren müssen. Das wollen wir natürlich auchnicht."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell