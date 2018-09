Köln (ots) - Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat nachder umstrittenen Moschee-Eröffnung mit dem türkischenStaatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan den Moscheebetreiber Ditib zueinem Kurswechsel aufgerufen. "Ich werde der Ditib ganz klar sagen,dass sie wieder eine stabile Verbindung in die Stadtgesellschaftaufbauen muss", sagte Reker dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Montag-Ausgabe) nach der Zeremonie, die ohne Vertreter der Stadt unddes Landes Nordrhein-Westfalen stattfand. Auch im Moschee-Beirat, derden Bau des Gotteshauses begleitet hatte, scheine ihr "an vielenStellen das Tischtuch zerschnitten". Die Ditib müsse sich "jetztjedenfalls bewegen, sie muss mitarbeiten. Vielleicht ist das nach allder enttäuschenden Entwicklung aber auch ein Wendepunkt. Und derkönnte dann der Beginn eines neuen Dialogs sein", sagte diePolitikerin.Reker berichtete, dass nach ihrer Absage der Veranstaltung amFreitagabend versucht worden sei, sie umzustimmen. "Ich sollte dochbitte kommen. Ich hätte auch reden dürfen. Aber das habe ichaufgrund der Kurzfristigkeit abgelehnt." Die Oberbürgermeisterinverteidigte auch die Absage einer geplanten Ditib-Großveranstaltungvon der Moschee. Nach dem Facebook-Aufruf sei "völlig unkalkulierbar"gewesen, wie viele Menschen kommen würden. "Deswegen haben wir unddie Polizei seit Mittwoch mit der Ditib über ein Sicherheitskonzeptgeredet. Das hat seit der Loveparade-Katastrophe in Duisburg jeder,der eine Großveranstaltung durchführt, zu erbringen. Aber das, wasvorgelegt wurde, war völlig unzureichend."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell