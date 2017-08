Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Zoo erbt 22 Millionen US-Dollar - Geldgeber waren in Nazizeit in die USA ausgewandert

Köln (ots) - Eine 93-jährige US-Amerikanerin wird nach ihrem Toddem Kölner Zoo ein Vermögen von knapp 22 Millionen Dollar vererben.Dies berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe).Elizabeth Reichert war nach dem Krieg mit ihrem Mann Arnulf von Kölnüber Israel nach Amerika ausgewandert. Der Jude Arnulf Reichert hatteals Jugendlicher während der NS-Zeit und des Zweiten Weltkriegs inKöln in Verstecken überlebt und in den USA ein erfolgreichesUnternehmen aufgebaut. Kurz vor Arnulf Reicherts Tod hätten sie sichüberlegt, ihr Vermögen dem Zoo in ihrer alten Heimat zu überlassen,berichtete Elizabeth Reichert der Zeitung. "Wenn man sich überlegt,wohin man sein Geld vererbt, spielen die Erinnerungen eine großeRolle. Beim Zoo ist das Geld gut angelegt." Sie seien immer Kölnergeblieben und hätten Köln nie vergessen. Das Geld wird in eineStiftung fließen, die mittlerweile gegründet worden ist. Die93-jährige Reichert, die in Stone Harbour südlich von Philadelphialebt, wollte dem Zoo das Geld nicht auf einen Schlag überlassen. Siebefürchtete, dass die Stadt der Versuchung erliegen könnte, ihrenZuschuss zu kürzen. Der Zoo will als Dank sein Südamerikahaus nachArnulf Reichert benennen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell