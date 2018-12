Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Universität richtet 2020 zehn Professuren ein, um Profil als Gründerhochschule zu schärfen

Köln (ots) - Köln. Die Kölner Universität plant, ab 2020 zehn neueProfessuren einzurichten, um ihr Profil als Gründerhochschule zuschärfen. Dabei handelt es sich unter anderem um Professuren fürUnternehmertum, Datenwissenschaften, Künstliche Intelligenz undBlockchain, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe).Die geplanten Lehraufträge sind Teil des Konzepts, mit dem sich dieKölner Universität um ein Exzellenz-Start-up-Center des LandesNordrhein-Westfalen bewirbt. Das NRW-Wirtschaftsministerium fördertin den kommenden fünf Jahren die Stärkung der Gründerkultur an bis zusieben Universitäten mit insgesamt 150 Millionen Euro.Die Kölner Bewerbung, die dem "Kölner Stadt-Anzeiger" in weitenTeilen vorliegt, umfasst 34 Einzelmaßnahmen, die ab Mitte deskommenden Jahres bis Ende 2024 umgesetzt werden sollen. So wird unteranderem der Gateway-Gründungsservice der Universität zumExzellenz-Start-up-Center ausgeweitet und verfünffacht seineKapazitäten für die Gründungsberatung und -begleitung. Dem Berichtzufolge hat sich die Kölner Uni für die erste, drei Jahre dauerndeFörderphase ambitionierte Ziele gesetzt: Fünf bis zehn Prozent allerStudierenden und Wissenschaftler sollen für die Gründung einesStart-ups sensibilisiert werden - bislang wird bloß ein Prozenterreicht. Aus der Wissenschaft sollen künftig jedes Jahr bis zu 50Start-up-Gründungen kommen.Dem Vernehmen nach gibt es zwölf Bewerbungen für dieExzellenz-Initiative des Landes. Am 17. Dezember fällt dieEntscheidung darüber, wo es die Start-up-Center künftig geben wird.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell