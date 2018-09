Köln (ots) - Köln. Der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli, derauf Antrag der Türkei zwei Monate lang in Spanien festgesetzt wordenwar, hat den geplanten Besuch des türkischen Staatspräsidenten RecepTayyip Erdogan in Köln kritisiert. Es sei "sehr bedauerlich", dassErdogan in Köln sprechen werde, sagte Akhanli dem "KölnerStadt-Anzeiger (Samstag-Ausgabe). "Erdogan lässt nach wie vorMenschen willkürlich festnehmen, auch Deutsche, und nimmt sie alsGeiseln." Es sei ein falsches Signal, den türkischen Präsidenten "miteinem Staatsbesuch zu ehren". Er fügte hinzu: "DieMenschenrechtsverletzungen sind seit der Wahl nicht weniger geworden,der Rechtsstaat ist ausgehebelt, es existiert eineEin-Mann-Herrschaft in der Türkei."Auch die Kölner Grünen-Landtagsabgeordnete Berivan Aymaz nannte es"sehr enttäuschend, dass die Bundesregierung keine klare Haltunggegenüber Erdogan eingenommen und ihm deutlich gemacht hat, dass dieAusweitung seines Staatsbesuchs auf weitere öffentliche Auftrittenicht erwünscht ist". Erdogan werde diese Gelegenheit nutzen, "um diehier lebende türkische Community für sich und seinedemokratiefeindliche und nationalistische Politik zu vereinnahmen",sagte Aymaz dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Dies werde diePolarisierung der türkeistämmigen Community in NRW weiter anheizen.https://www.ksta.de/koeln/reaktionen-zum-erdogan-besuch--das-ist-ein-falsches-signal--31269492Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell