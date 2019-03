Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner SPD-Politiker Martin Börschel bedauert Vorgehen in der Stadtwerke-Affäre

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Der Kölner SPD-Politiker Martin Börschel hat in Bezugauf die Stadtwerke-Affäre persönliche Fehler eingeräumt. "Es warnicht klug und nicht richtig", erklärt Börschel in einem Interviewmit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). "Der Verzichtauf eine Ausschreibung war genauso ein Fehler wie die zeitgleicheSchaffung einer Stelle mit der personellen Besetzung." Er sei sichseiner Sache sicher gewesen, weil alle politischen Gegner beteiligtgewesen seien und ihr Einverständnis signalisiert hätten. "Da warmein Instinkt wohl weg", sagte Börschel. Er ärgere sich sehr und estue ihm leid, dass er Menschen enttäuscht habe. Börschel gab amMittwoch seinen vollständigen Rückzug aus dem Kölner Stadtratbekannt. Sein Mandat im nordrhein-westfälischen Landtag will er aberbehalten. Auch seinen Posten als Verwaltungsratschef der SparkasseKöln Bonn sowie seinen Sitz im Aufsichtsrat der Rhein-Energie wird erweiterhin ausüben. Börschel hatte sich bereits Ende Juni 2018 alsFraktionsvorsitzender zurückgezogen. Er sollte im April 2018 zumHauptgeschäftsführer der Stadtwerke gewählt werden, allerdings ohneAusschreibung und transparentes Verfahren, was damals in dieStadtwerke-Affäre mündete.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell