Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Polizeipräsident gegen private Patrouillen in Wohngebieten Jürgen Mathies lehnt gekaufte Sicherheit ab - keine objektiven Belege für Verbesserungen

Köln (ots) - Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies hat sichvehement gegen den Einsatz privat finanzierter Wachdienste als.Patrouillen in Wohngebieten ausgesprochen. Das berichtet der "KölnerStadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). Er sei in Sorge, dass sich"zahlungskräftige Bewohner" Sicherheit kauften und in ihrem Umfeldsubtilen Druck ausübten, sich daran zu beteiligen, sagte Mathies demBlatt zufolge in einer Diskussion zur Sicherheitslage in der StadtKöln. Er bezweifelte, dass der Einsatz von Wachfirmen die Situationverbessere. "Wenn es Ihnen subjektiv hilft, dann ist das so. Mirfehlen aber die objektiven Fakten", hielt Mathies der Initiative"Sicherheit im Auenviertel" entgegen, die in einer gut situiertenWohngegend des Stadtbezirks Rodenkirchen im Kölner Süden seit mehrals einem Jahr einen privaten Wachdienst Streife fahren lässt. DieMitglieder des als Verein organisierten Zusammenschlusses zahlen nachAngaben des Organisators Thomas Tettinger 90 Euro monatlich für diesePatrouillen. Mathies kündigte demgegenüber an, nach der Erhöhung derPolizeipräsenz in der Kölner Innenstadt seit den Gewaltexzessen derSilvesternacht 2015 auch verstärkt Beamte in der städtischenPeripherie einzusetzen.