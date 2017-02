Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Polizei plant Großaufgebot zum AfD-Parteitag im April Mindestens 30.000 Demonstranten erwartet - Täglich sollen 3000 Beamte im Einsatz sein

Köln (ots) - Für den bevorstehenden AfD-Parteitag undentsprechende Gegendemonstrationen am 22. April in Köln plant diePolizei einen dreitägigen Großeinsatz. Wie der "KölnerStadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe und ksta.de) berichtet, sollen vonFreitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April, jeweils mehr als 3000Polizisten eingesetzt werden - die meisten aus Nordrhein-Westfalen,aber auch andere Bundesländer und die Bundespolizei werdenVerstärkung schicken. Die Polizei Köln rechnet mit friedlichenDemonstrationen von mehr als 30.000 Gegnern der Rechtspopulisten.Allerdings mobilisierten schon jetzt auch linksextreme Gruppenbundesweit und riefen dazu auf, den Parteitag zu verhindern, sagteder Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies der Zeitung. Er stellteklar, dass die Polizei angekündigte Blockaden des AfD-TagungshotelsMaritim in der Kölner Altstadt nicht zulassen werde. "Wir müssenRecht und Gesetz gewährleisten. Bei allem persönlichen Verständnisfür einen friedlichen Protest haben Parteien einen Anspruch darauf,ihre Parteitage abzuhalten", sagte Mathies. "Wir werden mit allenMöglichkeiten der Deeskalation arbeiten. Aber eine Zufahrtsblockadefür die Delegationsteilnehmer zum Hotel ist ein No-Go. Das werden wirso nicht akzeptieren." Verschärft wird die Personalsituation für diePolizei an jenem Wochenende zusätzlich dadurch, dass gleich dreiWestvereine der Fußballbundesliga ihre Heimspiele in NRW austragenwerden. Darunter sind die beiden unter Sicherheitsaspektenrisikoträchtigen Begegnungen Schalke 04 gegen RB Leipzig und BorussiaMönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Außerdem spielt der 1. FCKöln gegen die TSG Hoffenheim.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell