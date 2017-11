Kölner Stadt-Anzeiger: Kölner Flughafen-Chef nach Vorwürfen beurlaubt

Köln (ots) - Der Aufsichtsrat des Flughafens Köln/Bonn hatFlughafen-Chef Michael Garvens am Freitag bis auf weiteres beurlaubt.Das ergab nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstag-Ausgabe) eine stundenlange Sondersitzung, die sich vonFreitagvormittag bis zum späten Nachmittag zog. Die Hinweise aufmögliche Verfehlungen der Geschäftsführung sollen dem Vernehmen nachaus dem Unternehmen kommen. Der strafrechtlich gravierendste Vorwurfbezieht sich auf eine Geldzahlung von mehr als einer Million Euro anein Frachtunternehmen, obwohl es angeblich keine Gegenleistung gab.Darüber hinaus sollen leitende Angestellte für längere Zeiträumefreigestellt worden sein - im extremsten Fall soll es sich um mehrals elf Jahre handeln. Weiterhin soll ein Brandschutzmangel amFlughafen erst mit erheblichen Verzögerungen beseitigt worden sein.Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sollen die möglichen Verfehlungenjetzt weiter untersuchen. Garvens hatte sich am Mittwoch mit einemBrief an den Aufsichtsrat gewandt und die Vorwürfe als "nichtbegründeten Verdacht" zurückgewiesen. "Die Zweifel wurden nichtausgeräumt", hieß es aus dem Kreis der Teilnehmer.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell