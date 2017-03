Kölner Stadt-Anzeiger: Kauder verteidigt Einreise-Erlaubnis für türkische Regierungsmitglieder /Nach Einreiseverbot der Niederlande für türkischen Außenminister begründet Unionsfraktionschef abweichende Haltung Deutschlands

Köln (ots) - Köln. Auch nach dem Einreiseverbot der Niederlandefür den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatUnionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) die abweichende Haltung derBundesregierung verteidigt. "Es würde niemandem nützen, wenn derStreit jetzt auf die Spitze getrieben würde, auch denen nicht, die inder Türkei für die demokratischen Grundwerte kämpfen", sagte Kauderdem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Man könne - wie dieNiederlande - zu einer anderen Entscheidung kommen. "Deutschland alsdie größte Nation in der EU sollte trotz allem mit Ankaragrundsätzlich im Gespräch bleiben, obwohl die türkische Regierung derBundesregierung diese Entscheidung derzeit wahrlich nicht einfachmacht", sagte Kauder und sprach von schweren Provokationen."Inakzeptabel" und "abwegig" seien insbesondere die vonStaatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Mitgliedern der Regierunggebrauchten Nazi-Vergleiche. Zudem müsse Deutschland "in jedem Fall"verlangen, "dass türkische Politiker mit offenen Karten spielen undnicht - wie geschehen - behaupten, lediglich an einerKulturveranstaltung teilnehmen und ein Grußwort sprechen zu wollen,während sie in Wirklichkeit Wahlkampf betreiben".Mit Blick auf das türkische Referendum zur Einführung einesPräsidialsystems, dessen Ausgang "auf Messers Schneide" stehe,erwartet Kauder "schwierige Wochen" auch für das Verhältnis der EUzur Türkei. "Dass die EU der Türkei nun Mittel kürzt, ist nach derjüngsten Entwicklung dort nur konsequent. Mit ihrem Kurs schadet dieRegierung in Ankara ihrem Land massiv, vor allem auchwirtschaftlich." Zu befürchten sei bei alledem jedoch auch, dass dieLage für den inhaftierten Journalisten Deniz Yücel, für dessenFreilassung sich die Bundesregierung einsetzt, durch die ganzeDiskussion "nicht besser geworden" sei, so Kauder.Für den Fall eines positiven Ausgangs des Referendums erwartet derUnionsfraktionschef-Vorsitzende eine "große Belastung" für die Nato.Die Türkei ist Mitglied. "Die Nato ist nicht nur einSicherheitsbündnis, sondern auch eine Wertegemeinschaft."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell