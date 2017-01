Kölner Stadt-Anzeiger: Katholische Kirche will bei Auslandsseelsorge drastisch kürzen / Halbierung der Finanzmittel geplant / Norbert Röttgen (CDU): Das Gegenteil dessen, was für die Kirche nottäte

Köln (ots) - Geplante Einschnitte der katholischen DeutschenBischofskonferenz stoßen auf Unverständnis und Protest derAußenpolitik. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe)berichtet, hat sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses imBundestag, Norbert Röttgen (CDU), dafür stark gemacht, einevorgesehene Halbierung der Haushaltsmittel für das "KatholischeAuslandssekretariat" von derzeit 4,9 Millionen Euro auf nur noch 2,5Millionen Euro nicht umzusetzen. Wie die Zeitung berichtet, wäre einsolcher Schritt nach Röttgens Überzeugung das Gegenteil dessen, wasfür die Kirche derzeit nöttäte: durch Dialog und Ausgleich aufgesellschaftliche Konflikte im Ausland einzuwirken und damit aucheigene Relevanz zu beweisen. Nach Informationen der Zeitung rechnetdie Bischofskonferenz infolge der Kürzungen damit, dass sich die Zahlder in den kommenden drei bis vier Jahren aus der Finanzierungherausfallenden Seelsorgestellen auf 17 von 43 beläuft. Ein nochstärkerer Spardruck lasse sich durch Umfinanzierung und die Auflösungeiner Rücklage für die Auslandseelsorge "vorübergehend mindern",heißt es in einer Tischvorlage für eine Sondersitzung des StändigenRats der 27 Diözesanbischöfe an diesem Montag in Würzburg. DasPapier, das dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vorliegt, listet unter denwegfallenden Standorten ausdrücklich Stellen auf, "die pastoral nichtprioritär" seien, jedoch bislang aus politischen oderkirchenpolitischen Gründen aufrecht erhalten würden. Genannt sindIstanbul, Kairo, Jerusalem, Rom und Auschwitz. Weiter macht dasPapier "erheblichen Widerstand" gegen das Vorhaben namhaft. So habeAußenstaatssekretär Stephan Steinlein die Kürzungen "problematisiert"und "das Interesse der Bundesrepublik Deutschland an denAuslandsgemeinden zum Ausdruck gebracht". Erwähnt sind auchInterventionen mehrerer deutscher Botschaften (Ankara, Bangkok,Peking) und eine "große Unruhe in den Gemeinden selbst".Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell