Kölner Stadt-Anzeiger: Katholische Bistümer solidarisieren sich mit Frankfurter Hochschulrektor Klares Vertrauensvotum für Pater Ansgar Wucherpfennig nach faktischer Absetzung durch den Vatikan

Köln (ots) - Gegen die faktische Absetzung des FrankfurterHochschulrektors Ansgar Wucherpfennig durch den Vatikan formiert sichWiderstand. Nach dem Limburger Bischof Georg Bätzing stellen sich nunauch die Bistümer Osnabrück und Hildesheim vor den Theologen, der imFebruar für eine dritte Amtszeit in der Führung derPhilosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurtgewählt worden war. Die Bildungskongregation in Rom verweigert ihmdas erforderliche "Nihil obstat" (Unbedenklichkeitserklärung). Grunddafür ist ein Plädoyer Wucherpfennigs für einen aufgeschlossenerenUmgang der Kirche mit Homosexuellen. Der Regens (Leiter derPriesterausbildung) im Bistum Hildesheim, Martin Marahrens, lobteWucherpfennigs Verdienste um eine "einzigartige Kombination vonqualitativ hochwertiger akademischer Lehre und zutiefst kirchlichgeprägter Spiritualität" an der Hochschule des Jesuitenordens. "Dabeiwar es ihm ein großes Anliegen, immer wieder auch in einen Diskursmit gesellschaftlichen Fragen zu treten. Dies begrüße ichausdrücklich. Wir brauchen junge Theologen, die umfassend auskunfts-und diskursfähig sind", sagte Marahrens dem "Kölner Stadt-Anzeiger"und der "Frankfurter Rundschau" (Mittwoch-Ausgaben). Die BistümerHamburg, Hildesheim, Limburg und Osnabrück lassen ihrePriesteranwärter in Sankt Georgen ausbilden. Im Jahr 1985 verbrachtedort auch der amtierende Papst einen Studienaufenthalt. Marahrenssagte, er habe mit Wucherpfennig, der aus dem Bistum Hildesheimstammt, "sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. "Ich würde esaußerordentlich bedauern, wenn er seine dritte Amtsperiode als Rektornicht antreten kann." Auch das Bistum Osnabrück sprach Wucherpfennigdas Vertrauen aus. "Es ist unseres Erachtens legitim, pastoraleFragen offen zu diskutieren. Dazu gehört auch die Frage, wie dieKirche die Beziehung zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschenbegleitet und wie sie diesen Menschen gerecht wird", sagteBistumssprecher Hermann Haarmann den Zeitungen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell