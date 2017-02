Köln (ots) - Köln. Kölner Karnevalsgesellschaften drängen dasMaritim-Hotel in Köln, der AfD im April keine Räume für denBundesparteitag zur Verfügung zu stellen. "Statt Parteitag machen wirein Fest der Kulturen", schlug der Präsident der Roten Funken,Heinz-Günther Hunold, im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Mittwoch-Ausgabe) vor. Darüber sei er mit den anderen Korps imGespräch. Auf diese Weise hätte das Hotel, das bisher an derAfD-Veranstaltung festhält, keine Einnahmeausfälle. Die Partei habeeinen deutlichen Ruck nach rechts gemacht: "Da muss man mit allerEntschiedenheit aufschreien und sich wehren", so Hunold.Das Festkomitee Kölner Karneval unterstützte einen am Dienstagveröffentlichten Protestbrief von Karnevals-Stars wie Bläck Fööss,Höhner und Brings. "Wir ziehen an einem Strang", sagteFestkomitee-Sprecherin Sigrid Krebs der Zeitung. "Wir wollen Flaggezeigen und gemeinsam ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell