Köln (ots) - Der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Woelki, hatzum Weihnachtsfest die Bedeutung des Ehrenamts und den Einsatz fürgefährdetes Leben gewürdigt. "In der Verborgenheit geschehen oftwundervolle Dinge", schreibt Woelki in einem Gastbeitrag für den"Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Jeden Tag seien "Menschenfür andere Menschen da. Sie leisten caritative Arbeit, helfen, heilen- ja retten manchmal sogar." Was den Helfern vor Augen stehe, daranerinnere das Weihnachtsfest: "Leben ist gefährdet. Wenn es auf dieWelt kommt ebenso wie am Ende des Lebens, wenn es zum Ballast fürAngehörige und für das Sozialwesen zu werden droht. Wohl dem, derdann nicht auf sich gestellt ist", so Woelki. Der caritative Einsatzder Kirche sei nicht nur Dienst am Menschen selbst, sondern auch "einZeichen in die Gesellschaft hinein", betonte der Erzbischof. "Zielmuss es sein, in einer Gesellschaft zu leben, die keinenzurücklässt." Woelki forderte daher dazu auf, das"Weihnachtswohlgefühl" nicht auf die eigenen Angehörigen zubeschränken.Nach den Worten des Kardinals setzt sich die Kirche für das Lebenin allen seinen Formen ein, "ob gesund oder 'defekt', gewollt odernicht gewollt, stark oder schwach". Ihr Auftrag sei es, "denen einObdach über Kopf und Seele zu geben, die keines haben; ihr Leben zuschützen, zu fördern, sie sich entfalten lassen. Mitzuhelfen, dassGemeinschaft und Verständnis füreinander wachsen".