Kölner Stadt-Anzeiger: Jesuit Klaus Mertes kritisiert geplante Entschädigung von Missbrauchs-Opfern

Köln (ots) - Köln. Der Jesuitenpater Klaus Mertes, der 2010 denMissbrauchsskandal in der deutschen katholischen Kirche öffentlichgemacht hatte, hält die geplante Opferentschädigung in sechsstelligerHöhe für problematisch. Mertes hält eine Finanzierung ausKirchensteuermitteln für ausgeschlossen und warnt vor einem"Freikauf" der Kirche. "Ich gehe davon aus, dass die Bischöfe einesolche Regelung nicht in der Annahme beschließen, dass nun dasKirchenvolk finanziell in Mithaftung genommen wird", sagte Mertes dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). "Die Gläubigen, die keineSchuld an Missbrauch und Leitungsversagen haben, würden so zusekundär Betroffenen des Missbrauchs", sagte Mertes. "Zudem könnteder fatale Eindruck entstehen, die Kirchenleitung kaufe sich aufKosten des Kirchenvolkes frei: 'Wir zahlen, dann haben wir unsereRuhe' - das darf auf keinen Fall passieren."In der vorigen Woche hatten die deutschen Bischöfe auf ihrerVollversammlung in Fulda Pläne für eine Opfer-Entschädigung in Höhevon jeweils bis zu 400.000 Euro diskutiert.Mertes sagte, ihn störe das "Selbstlob, wenn Bischöfe sinngemäßsagen, die Kirche habe nun die großzügigste Regelung weit und breitzustande gebracht. Was werden die Heimkinder dazu sagen? Oder derWeiße Ring, der die Opfer von Gewaltverbrechen vertritt? Wie steht esmit der ökumenischen Solidarität? Was bedeutet es für dasStaat-Kirche-Verhältnis, wenn die Kirche das etablierte Rechtssystemverlässt und sich dafür auch noch lobt?"Vielen Betroffenen, so Mertes weiter, sei es noch wichtiger, dassdie Kirche sich ändert, als dass sie zahlt - das gelte auch fürBetroffene, die Zahlungen fordern. "Und eines sage ich ganz klar: Essoll kein Bischof glauben, all die Themen, die gerade auch dasVerhältnis von Betroffenen und Kirche betreffen, wären erledigt, wenndas Geld geflossen ist!"Der 65 Jahre alte Geistliche ist Rektor des von Jesuitengeleiteten Kollegs St. Blasien. Am Canisiuskolleg in Berlin legte er2010 einen jahrzehntelangen Missbrauch von Schülern durch Angehörigeseiner Ordensgemeinschaft offen und setzte damit die Aufdeckung desMissbrauchsskandals in der deutschen katholischen Kirche in Gang.Mertes war auch einer der ersten, die von strukturellen Ursachen fürMissbrauch im System der katholischen Kirche sprach und derenBeseitigung forderte.