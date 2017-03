Kölner Stadt-Anzeiger: Jean-Claude Juncker fordert die Europäische Union auf bei unfairen Handelspraktiken die Zähne zu zeigen

Köln (ots) - Der Präsident der Europäischen Kommission,Jean-Claude Juncker, fordert die EU auf, weiterhin entschieden gegenunfaire Handelspraktiken vorzugehen. In einem Gastbeitrag für den"Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) zum Beginn desEU-Gipfels in Brüssel schreibt Juncker: "Wir müssen weiterhin unsereZähne zeigen und gegen unfaire Handelspraktiken vorgehen, wie wir eszum Beispiel mit der Einführung von Antidumpingzöllen aufchinesischen Stahl, auf Mais aus Thailand oder Biodiesel aus den USA,Argentinien und Indonesien getan haben." Juncker wendet sich zugleichentschieden gegen "Isolationismus und Protektionismus". Dieeuropäische Industrie sei wegen ihrer internationalen Vernetzung "vonfreiem, fairem und nachhaltigem internationalem Handel abhängig".Juncker lobt Ceta, das Abkommen der EU mit Kanada, als"fortschrittlichstes Handelsabkommen, das wir je unterzeichnethaben". Die Abschaffung der Zölle im Handel mit Kanada werde es dazuführen, dass europäische Unternehmen 500 Millionen Euro Kostensparen. Die bereits weit gediehenen Vertragsgespräche mit den USA fürdas transatlantische Handelsabkommen TTIP liegen seit Antritt derneuen US-Regierung unter Donald Trump auf Eis. Auf der Tagesordnungdes EU-Gipfels am Donnerstag und Freitag stehen unter anderemWirtschaftsthemen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell