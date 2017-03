Köln (ots) - Köln. Schauspielerin Iris Berben (66) träumt davon,dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. "Ich bin so neugierig, wie dieGesellschaft in 100, 200, 500 Jahren mit den Herausforderungen fertiggeworden ist. Darum würde ich gern zumindest ein paar hundert odertausend Jahre leben. Ich würde gern immer leben", sagt sie dem"Kölner Stadt-Anzeiger (Dienstag-Ausgabe). Die 66-Jährige machtkeinen Hehl daraus, eine Weltverbesserin sein zu wollen - auch ausSorge um die Zukunft. "Die Entwicklung der Menschlichkeit hält nichtSchritt mit jener der technischen Errungenschaften." So sei für sieim Moment noch unklar, ob das Internet eher eine Chance oder eineGefahr bedeute. Sie neige auch dazu, sich zu überfordern. "Ich macheLesungen, drehe, engagiere mich gegen Rechts, manchmal ist es zuviel, aber dann denke ich: Es gibt noch so vieles, das ich entdeckenund begreifen möchte!"Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell