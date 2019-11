Kölner Stadt-Anzeiger: Insolvente Eifelhöhen-Klinik muss nicht bis Freitag geräumt sein - Kreis Euskirchen verlängert Frist

Köln (ots) - Nettersheim-Marmagen. Die wegen gravierender Hygienemängel in dieInsolvenz geratene Marmagener Eifelhöhen-Klinik muss nun doch nicht - wie vonden Aufsichtsbehörden bei der vorläufigen Schließung verfügt - bis zum Freitagkomplett von Patienten geräumt sein. Nach Rücksprache mit der KölnerRegierungspräsidentin Gisela Walsken sei der Kreis bereit, das eingeräumteZeitfenster zu vergrößern, sagte der Euskirchener Landrat Günter Rosenke dem"Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Kölnischen Rundschau" (Donnerstag-Ausgaben).Der vom Amtsgericht Aachen eingesetzte vorläufige Insolvenzverwalter Dr. MarkBoddenberg hatte am Dienstagabend in einem Gespräch mit Rosenke um mehr Zeit fürdie aufwendige Verlegung der derzeit noch etwa 80 vorhandenen Patienten inandere Reha-Kliniken gebeten. Um sicherzustellen, dass die noch verbliebenenPatienten nicht gefährdet sind, soll es eine engmaschige Kontrolle durch dasKreis-Gesundheitsamt geben. Der Landrat sagte, wenn es der Klinik gelinge, durchdie eingeleiteten Maßnahmen noch in der eingeräumten Frist die Hygienemängelabzustellen und die behördlichen Auflagen zu erfüllen, könne es durchaus sein,dass noch während der Räumung der Klinikbetrieb wieder aufgenommen werdenkönne.https://www.ksta.de/region/euskirchen-eifel/nettersheim/insolvente-eifelhoehen-klinik-einrichtung-koennte-waehrend-der-raeumung-wiedereroeffnen-33423306https://www.rundschau-online.de/region/kreis-euskirchen/nettersheim/insolvente-eifelhoehen-klinik-einrichtung-koennte-waehrend-der-raeumung-wiedereroeffnen-33423306Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell