Köln (ots) - Der Chef des ifo-Instituts, Clemens Fuest, weistVorwürfe zurück, Deutschland schade den USA mit seinemHandelsüberschuss. "Das ist Unsinn. Erstens schadet der deutscheHandelsüberschuss den USA nicht, die Nachfrager in den USA wollen diedeutschen Produkte haben, sonst würden sie sie nicht kaufen. Zweitenssind in erster Linie die USA selbst verantwortlich für ihrHandelsdefizit. Wenn Trump das Defizit reduzieren will, sollte eraufhören, mit der Ankündigung von Konjunkturprogrammende den Dollarhochzureden", sagte Fuest dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Freitag-Ausgabe). Zwar trage der niedrige Euro zu den hohen Exportenbei, so der Wirtschaftswissenschaftler. "Aber die Exporte sind auchZeichen hoher Spezialisierung. Deutschland versorgt die Welt mitAutomobilen, Maschinen und hochspezialisierten Produkten, die von denso genannten Hidden Champions hergestellt werden."