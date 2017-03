Köln (ots) - Claudia Michelsen, bekannt aus der ARD-FernsehseriePolizeiruf 110, in der sie die Magedeburger Kommissarin Doreen Braschspielt, kann Menschen schon mal vor den Kopf stoßen. "Ich bin nichtunnötig nett", sagte Michelsen dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Samstags-Ausgabe) am Rande des Literaturfestivals lit. Cologne. Siesei "direkt und geradeaus", vielleicht habe sie das aus dem Osten.Michelsen stammt aus Dresden. "Wenn man direkt ist, eckt man halt an.Und als Frau eckt man so natürlich noch viel mehr an." Michelsen, diezweimal den Grimme-Preis gewann, gibt nicht gern Interviews. Dasliege auch daran, dass sie sich nicht gern verstelle.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell