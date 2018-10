Kölner Stadt-Anzeiger: IGBCE-Chef entschuldigt sich bei Grothus für Protestaktion

Köln (ots) - IGBCE-Chef Michael Vassiliadis hat sich für eineProtestaktion von Mitgliedern seiner Gewerkschaft vor dem Haus derKlimaschützerin Antja Grothus entschuldigt. Es sei "nachvollziehbar,dass diese Demonstration vor ihrem Haus als Einschüchterungsversuchverstanden wird", schrieb Vassiliadis in einem Brief an Grothus, ausdem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) zitiert. Daherwolle er sich persönlich entschuldigen: "Solche Aktionen entsprechennicht unserem Verständnis von politischen Auseinandersetzungen in derDemokratie." Grothus ist Mitglied der Kohlekommission und tritt fürden Erhalt des Hambacher Forsts ein.Zuvor hatte Oliver Krischer, Bundestagsabgeordneter der Grünen,die Protestaktion scharf kritisiert. Es sei nicht akzeptabel, dassdie Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie das Recht aufPrivatsphäre einer politischen Gegnerin "in so eklatanter Form"verletze. "Ein solches Vorgehen ist geeignet, das Klima für einenehrlichen und offenen gesellschaftlichen Diskurs über den Ausstiegaus der Kohle zu vergiften", schrieb der Grüne in einem Brief anVassiliadis.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell