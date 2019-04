Köln (ots) - Raucher, die ihre Zigarettenkippe auf die Straßewerfen, müssen künftig mit drastischeren Strafen rechnen. Dasberichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe). DieNRW-Landesregierung erarbeitet derzeit einen neuen Entwurf für den"Bußgeldkatalog Umwelt". Bislang ist in dem Katalog ein Richtwertvon 25 Euro vorgesehen. Wie das NRW-Umweltministerium der Zeitungmitteilte, soll die Strafe künftig auf 100 Euro angehoben werden."Der öffentliche Raum ist kein Aschenbecher ", sagte UmweltministerinUrsula Heinen-Esser dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Viele Raucherwüssten nicht, dass ein Zigarettenstummel zwischen 500 und 1000 LiterWasser verunreinigen könne, sagte die CDU-Politikerin. "Und wird einStummel auf der Straße weggeworfen, kann es fast zwölf Jahre dauern,bis er zerfällt", so Heinen-Esser.Ziel des Bußgeldkatalogs ist es, eine landeseinheitliche Praxisbeim Ahnden von Ordnungswidrigkeiten im Umweltbereichherbeizuführen. "Angesichts der Verschmutzung öffentlicher Plätze,Straßen und Gehwege durch achtlos weggeworfene Zigarettenstummel seheich die Kommunen in der Pflicht, diese unzulässige Abfallentsorgungzu ahnden", sagte die Ministerin. Die Höhe der Strafandrohung ist fürdie Kommunen aber nicht bindend.Besonders gefährlich sind Zigarettenstummel aufKinderspielplätzen, da sie Arsen, Kupfer, Blei und andere Chemikalienenthalten. Die Informationszentrale gegen Vergiftungen mit Sitz inBonn teilte auf Anfrage mit, dass international mehr als 8000 Fällebekanntgeworden sind, in den Kinder die Kippen verschluckt hatten.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell