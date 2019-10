Kölner Stadt-Anzeiger: Hinweisgeber zum Säure-Anschlag auf Innogy-Manager ist den Strafverfolgern bekannt - Frau des Opfers beschwert sich beim Innenministerium über Kripo und Staatsanwaltschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Köln (ots) - Köln. Neue Details im Zusammenhang zum Säure-Anschlagauf den Innogy-Finanzchef Bernhard Günther: Entgegen derPressemitteilung der Staatsanwaltschaft ist der Hinweisgeber nachInformationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" den Strafverfolgern bekanntund wird im Ausland gut geschützt. Wie weiter aus Polizeikreisen zuerfahren war, schaffte die Berliner Sicherheitsagentur "System 360GmbH" den Durchbruch in dem Fall. Der Tippgeber führte diePrivatermittler, die der Innogy-Konzern mit dem Fall betraut hatte,auf die Spur eines der beiden mutmaßlichen Säure-Attentäter. Dabeihandelt es sich um ein 32-jähriges Mitglied der Rocker-Gruppe HellsAngels. Die Berliner Firma "System 360" verfügt über erfahreneKriminalisten, IT-Forensiker mit August Hanning, Ex-Chef desBundesnachrichtendienstes und Staatssekretär imBundesinnenministerium, an der Spitze. Nachdem die Justiz vor einemJahr die Nachforschungen in dem Fall eingestellt hatte, beschwertesich nach Recherchen dieser Zeitung die Frau des Opfers schriftlichbeim NRW-Innenministerium über vermeintlich nachlässige Ermittlungender Kripo Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Wuppertal. Zumgrößten Teil sollen die Beamten erfolglos das Privatleben desManager-Ehepaares auf den Kopf gestellt haben, um einen etwaigenTäter im persönlichen Umfeld zu finden. In einem Brandbrief an dasNRW-Innenministerium monierte die Ehefrau des Innogy-VorstandsGünther, dass die Polizei nicht mit jenem nötigen Nachdruck ermittelthabe, den man in so einem Fall erwartet hätte. Das Innenministeriumwollte den Vorgang mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nichtkommentieren.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell