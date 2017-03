Köln (ots) - Unions-Streitthema Obergrenze "faktisch entschieden":Aufnahmekapazität für Flüchtlinge durch den Bundeshaushalt längstdefiniertKöln. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff(CDU), sieht eine schwarz-rot-grüne Koalition als mögliches Modellauch für das Land Nordrhein-Westfalen. "Ich kann zumindest sagen,dass es da durchaus bei den Grünen einen Pragmatismus gibt, da kannman für notwendige Mehrheiten der Mitte, gerade in der schwierigeneuropäischen Gesamtsituation, eher Schnittmengen definieren", sagteer dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "In solchen Zeitenwie diesen kann man eine staatspolitische Verantwortung zeigen, diesich nicht mit dem alten Lagerdenken deckt." In Nordrhein-Westfalenwird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt.Für die CDU in NRW und im Bund komme es im Wahlkampf darauf an,den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz mit seiner Politik zustellen. "Schulz benennt derzeit lediglich vermeintliche Probleme,bleibt dabei aber völlig im Allgemeinen. Dadurch täuscht erLösungskompetenz vor, verschweigt aber, wie er die Problemebewältigen möchte und welche Nebenwirkungen damit verbunden sind. Dasfinde ich nicht ehrlich", sagte Haseloff, der auch dem Präsidiumseiner Partei angehört.Den Streit zwischen dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer undKanzlerin Angela Merkel (CDU) hält Haseloff für ausgeräumt. DerKonflikt zwischen den Parteivorsitzenden hatte sich vor allem amPunkt von Flüchtlingsobergrenzen entfacht. Diese liege tatsächlichschon länger vor, erklärte Haseloff. "Faktisch ist im Bundeshaushaltbereits eine Flüchtlingsoberzahl definiert. Für Sachsen-Anhalt kannich sagen, sie liegt genau bei der Summe, die der Bund uns fürIntegrations- und Unterbringungsleistungen zahlt. Den Rest müsstenwir über den Landeshaushalt aufbringen. Damit ist doch klar, dass derBund für sich finanziell die Obergrenze definiert hat."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell