Köln (ots) - Köln. Der Hambacher Forst bleibt öffentlichzugänglich. Das sagte ein Sprecher des Energiekonzerns RWE dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Nach einem Beschluss desOVG Münster ist bis auf weiteres keine Rodung des umstrittenen Arealsmöglich. "Somit handelt es sich nach unserer Auffassung beimHambacher Forst um einen Wald, der öffentlich zugänglich sein muss."Eine etwaige Umzäunung ist somit nach Auffassung des Konzerns nichtzulässig. Ein Sprecher der Stadt Kerpen sagte der Zeitung, dasBauordnungsamt könne die Einhaltung der Brandschutzvorschriften imHambacher Forst nicht mit eigenem Personal überwachen. "Die Räumungund Beseitigung der Baumhäuser im Hambacher Forst wurde weisungsgemäßmit Vollzugshilfe durch die Polizei durchgeführt", so der Sprecher."Damit haben wir den Auftrag des NRW-Bauministeriums erfüllt. Wie manjetzt mit den neu entstehenden Baumhäusern verfährt, ist derzeit nochunklar. Fest steht: Das Bauamt in Kerpen verfügt nicht über dienötigen Ressourcen, um dort ständig im Wald auf Streife zu gehen. DieBauherren würden uns zu Recht fragen, warum ihre Bauanträge liegenbleiben." Der Fraktionschef der FDP im Düsseldorfer Landtag, ChristofRasche, forderte RWE vor diesem Hintergrund auf, das Waldgebietselbst zu sichern. "Die Baumbesetzer gehören nicht in den HambacherForst. Ich erwarte von allen Seiten, jetzt nach Lösungen zu suchen",sagte Rasche dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Daran müsse sich auch derKonzern beteiligen mit dem Ziel, einen rechtssicheren Zustandherzustellen. "Möglicherweise muss man das Gebiet einzäunen oderanderweitig sichern", fügte Rasche hinzu.