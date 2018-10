Kölner Stadt-Anzeiger: Hambacher Forst: NRW-Verfassungsschutzchef macht linksradikale Gruppen für gewalttätige Proteste verantwortlich

Köln (ots) - Im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Rodungdes Hambacher Forstes verfolgen die Sicherheitsbehörden inNordrhein-Westfalen besorgt eine zunehmende Allianz zwischenfriedlichen Umweltschützern und linksradikalen Gruppierungen. Wie der"Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) von Staatsschützern in NRWerfuhr, ziehen am Hambacher Forst auch extremistische Gruppen wie die"Interventionistische Linke" (IL) im Hintergrund die Fäden derProteste. Nach Auffassung von Burkhard Freier, Chef des Landesamtesfür Verfassungsschutz NRW, interessiert Gruppierungen wie die IL"nicht der Klimawandel, sondern einzig und allein der Systemwechsel."Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) handeltes sich bei der IL "um die mobilisierungsstärkste Organisation imLinksextremismus. Sie betreibt eine erfolgreicheRadikalisierungsstrategie, die sie gezielt in ihrer Bündnisarbeiteinsetzt." Ein wesentliches Merkmal ihrer Kampagnen sei "der Verzichtauf die offene Propagierung von Gewalt, um auch Nicht-Extremisten fürihre Positionen zu gewinnen". Noch Ende Juni warnte das BfV in demZusammenhang vor einer rasanten Zunahme linksextremistischerGewalttaten. Zwischen 2012 und 2017 stieg die Zahl der Fälle um 88Prozent auf 1648. Auch das "gewaltorientierte Personenpotenzial" imlinksradikalen Spektrum sei im selben Zeitraum um gut ein Viertel auf9000 Extremisten gewachsen.https://www.ksta.de/region/die-hintermaenner-der-gewalt-linksextremisten-ziehen-die-faeden-im-hambacher-forst-31500084Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell