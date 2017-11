Kölner Stadt-Anzeiger: Gruppe um getötete IS-Kämpfer aus Herne plante Anschläge mit ferngesteuerten Autos Enge Kontakte zu Hassprediger Abu Walaa

Köln (ots) - Eine Gruppe deutscher Dschihadisten der Terror-Miliz"Islamischer Staat" (IS) um die bei US-Luftangriffen getöteten BrüderÖmer und Yusuf D. aus Herne beschäftigte sich mit perfidenAnschlagsplänen. Laut Ermittlungsakten, die "Kölner Stadt-Anzeiger"und Kölner "Express" einsehen konnten, wollten Yusuf D. und seineMistreiter mit ferngesteuerten Autos Sprengstoffanschläge begehen -nach Erkenntnissen der Staatsschützer auch in Deutschland. Hierzuließen sie sich Baupläne für ein sogenanntes Robot-Auto zukommen.Den Ermittlern zufolge kursierten in IS-Kreisen auch bereitsTrainingsvideos, um solche mit Sprengstoff gefüllten Autos ins Zielzu steuern. Nach Recherchen beider Zeitungen stammten die Brüder auseiner Familie militanter Islamisten. Diese, gab ein Insider beimLandeskriminalamt NRW zu Protokoll, sei in der IS-Szene "inGesamtdeutschland gut vernetzt". Laut den Erkenntnissen derStrafverfolger in Düsseldorf unterhielten die getöteten Brüder ausHerne auch enge Kontakte zu dem Hildesheimer Hassprediger AhmadAbdulaziz Abdullah A., alias Abu Walaa, der derzeit in Celle vorGericht steht.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell