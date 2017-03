Kölner Stadt-Anzeiger: Grüner Bundestagsabgeordneter Hans-Christian Ströbele kritisiert Gutachter für die NRW-Landesregierung im Fall Amri scharf

Köln (ots) - Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordneter derGrünen, hat den Gießener Strafrechtsprofessor Bernhard Kretschmer fürdessen Gutachten im Fall Amri scharf kritisiert. Ströbele sagte dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe), es sei "peinlich, wie indem Gutachten die Gefährlichkeit Amris verharmlost wird, obwohl dieErkenntnisse der Sicherheitsbehörden selbst eindeutig waren". DerJurist Ströbele bezeichnete Kretschmer als "Professor Seltsam". "Ersollte selbst am allermeisten darauf hoffen, dass dieses Gutachtenmöglichst schnell wieder in Vergessenheit gerät", so Ströbele weiter,der selbst umfangreiche Akteneinsicht hatte. Kretschmer soll amheutigen Freitag im Untersuchungsausschuss desnordrhein-westfälischen Landtags vernommen werden. Er hatte seineAnalyse am Montag vorgestellt und darin die Position vonInnenminister Ralf Jäger und Hannelore Kraft (beide SPD) gestützt,dass NRW-Behörden keine oder nur kleine Fehler beim Umgang mit Amrigemacht hätten.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell