Kölner Stadt-Anzeiger: Grünen-Fraktionschef Hofreiter wirft Merkel in der Flüchtlingsfrage Verrat der eigenen Werte vor Anton Hofreiter: Abschottung um jeden Preis

Köln (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wirftBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem "Flüchtlingsgipfel" amMontag in Paris Abschottung um jeden Preis und Verrat humanitärerWerte vor. "Schöne Worte über legale Fluchtwege können nicht darüberhinwegtäuschen: Das Ziel der Bemühungen ist die Flüchtlingsabwehr",sagte Hofreiter dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe).Merkel, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und anderenschienen alle Mittel recht, um die Abschottung Europasvoranzutreiben. "Dafür werden Menschen schlimmsten Zuständenausgesetzt - in Ländern mit Diktatoren, die jetzt zusätzlich mitWaffen und Geld unterstützt werden." Ein Land wie Libyen, "vomBürgerkrieg zerrissen und für Flüchtlinge die Hölle auf Erden", könnenicht als Partner fungieren. "Grenzen dicht und Augen zu vor dem Leidder vielen Menschen, die sich etwa vor Gewalt, Krieg oder den Folgendes Klimawandels auf den Weg machen - das kann nicht die Lösungsein", so Hofreiter. "Angela Merkel verrät mit dieser Politik genaujene Werte, die sie 2015 noch verteidigte."