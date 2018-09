Kölner Stadt-Anzeiger: Grüne verlegen Parteitag mit 200 Delegierten in den Hambacher Forst - Vorsitzende Neubaur: Signal für einen Rodungsstopp

Köln (ots) - Köln. Die Grünen in NRW verlegen ihrenLandesparteirat am 7. Oktober in den Hambacher Forst. "Wir werdenmit diesem Parteitag direkt am Hambacher Wald ein deutliches Signalan RWE, Landes- und Bundesregierung für einen Rodungsstopp senden",sagte die Landesvorsitzende der NRW-Grünen, Mona Neubaur, dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Die Beratungen mit rund 200Delegierten sollen nach Auskunft der NRW-Grünen in einem Zelt aufeinem Grundstück des BUND an der Abbaukante des Tagebaus stattfinden.Ursprünglich sollte der Parteitag in der Bochumer Jahrhunderthalleabgehalten werden. Die geplanten Rodungen gefährdeten das Gelingender Kohle-Kommission, sagte Neubaur. "Landes- und Bundesregierungmüssen sich endlich den Forderungen von Umweltverbänden, derGewerkschaft der Polizei und Verdi nach einem Abholz-Moratoriumanschließen. Es geht um den gesellschaftlichen Frieden, einengesamtgesellschaftlichen Konsens. Um diesen zu erzielen, sollte jederMinisterpräsident sein Möglichstes tun", forderte dieLandesvorsitzende. Neubaur warf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet(CDU) vor, diese Verantwortung nicht anzunehmen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell