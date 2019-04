Kölner Stadt-Anzeiger: Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof kommt auf absehbare Zeit nicht vor Gericht - Gutachter schlägt Verlegung in Reha-Klinik vor

Köln (ots) - Der Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof muss sichauf absehbare Zeit nicht vor Gericht verantworten. Wie sein Anwaltdem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) bestätigte, geht diesaus einem ärztlichen Gutachten hervor, das die Staatsanwaltschaft inAuftrag gegeben hat. Demnach ist der syrische Flüchtling Mohammad R.,der im Oktober 2018 in einem Schnellrestaurant Brandbomben geworfenund später eine Frau in einer Apotheke als Geisel genommen hatte,derzeit nicht verhandlungsfähig. Der Sachverständige schlägt vor, denMittfünfziger in eine neurologische Reha-Klinik zu verlegen.Womöglich könnte er dort entsprechend gesunden, um sich dann dochnoch einem Prozess stellen zu müssen. Ein Sprecher desOberlandesgerichts (OLG) Köln bestätigte den Eingang der Expertise.Über nähere Einzelheiten machte er keine Angaben.Der zuständige OLG-Strafsenat will auf Basis des Gutachtens in denkommenden Tagen über das weitere Schicksal des 55-jährigen syrischenFlüchtlings Mohammad R. entscheiden. Sein Verteidiger Marc Donayhatte beantragt, seinen Mandanten auf Grund seiner bei der Festnahmedurch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei erlittenen schwerenVerletzungen aus dem Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg in einespezielle Reha-Klinik verlegen zu lassen. "Der Haftgrund derFluchtgefahr ist absurd, mein Mandant kann nicht einmal stehen,geschweige denn sich fortbewegen", sagte Donay. Dennoch hat dieGeneralsstaatsanwaltschaft Köln in einer Stellungnahme die weitereUntersuchungshaft angeregt. Der Verteidiger hingegen geht davon aus,dass die Richter in Kürze in seinem Sinne befinden werden.Am 15. Oktober war Mohammad R. in einen MacDonalds-Schnellimbissgestürmt und hatte Brandsätze geworden. Bei der Attacke war ein14-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Anschließend hatte derTäter in einer benachbarten Apotheke eine Helferin als Geiselgenommen. Er soll gerade dabei gewesen sein, sein Opfer anzuzünden,als drei Polizeibeamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in dasGeschäft stürmten und ihn mit sechs Schüssen niederstrecken. EinProjektil traf den Kidnapper in den Kopf. Mohammad R. konntereanimiert werden. Zunächst wurde er in der Uniklinik Köln behandelt.Dort erholte sich der Beschuldigte so weit, dass er nach Angabenseines Anwalts langsam den Ausführungen seiner Angehörigen folgenkönne. Die Ermittlungen in dem Fall sind inzwischen abgeschlossen.Ein zunächst vermutetes islamistisch motiviertes Motiv ließ sichnicht erhärten. Inzwischen deutet alles darauf hin, dass derBeschuldigte aus Frust über seine Lebenssituation einen Amoklaufinszenierte.https://www.ksta.de/koeln/koelner-hauptbahnhof-geiselnehmer-muss-sich-vorerst-nicht-vor-gericht-verantworten-32430864Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell