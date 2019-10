Kölner Stadt-Anzeiger: Gebet in Ditib-Moscheen für Sieg der türkischen Armee in Syrien Scharfe Kritik von Volker Beck: Staatspropaganda mit Religion als Mittel zum Zweck - Ditib weist Vorwürfe zurück

Köln (ots) - Köln. Nach dem Einmarsch türkischer Streitkräfte inSyrien beten Moscheegemeinden der Türkisch-Islamischen Union Ditib inDeutschland für den Erfolg dieses Kriegseinsatzes. Dies berichtet der"Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). "O Allah, führe unsereglorreiche Armee zum Sieg", heißt es unter anderem in einem von einerDitib-Moscheegemeinde in Herne auf Facebook veröffentlichtenTondokument. Dort wird auf die 48. Sure des Korans, die sogenannteFetih- oder Sieges-Sure, Bezug genommen. Ali Erbas, Chef derstaatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet, der die Ditib alseine Art Auslandsorganisation unterstellt ist, richtete das Gebet an"den Herrn, unser ruhmreiches Heer immer mit Seiner Macht und Kraftsiegreich zu machen". Auch die Gläubigen wurden aufgerufen, zumMorgengebet für den Erfolg der türkischen Armee zu beten, die vonStaatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Marsch gesetzt wurde, umgegen die bislang mit den USA verbündete kurdische YPG-Miliz zukämpfen. Die Türkei betrachtet die Angehörigen der YPG alsTerroristen.Volker Beck, Lehrbeauftragter des Centrums fürReligionswissenschaftliche Studien( CERES) der RuhrUniversitätBochum, reagierte mit scharfer Kritik. "Die Ditib und Teile desZentralrats der Muslime erweisen sich als Propaganda-Agenten destürkischen Staates in einem völkerrechtswidrigen Krieg. Das istPolitik, Religion ist nur noch Mittel zum fragwürdigen Zweck", sagteBeck dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Die Regierung in Ankara betrachtetdie Diyanet und die mit ihr verbundenen islamischen Organisationenals Kommunikationskanal für ihre politischen Zwecke und zurMobilisierung einer 'türkischen Diaspora' für ihre identitäreWeltsicht", so der Grünen-Politiker und frühereBundestagsabgeordnete. Von der Diyanet aus der Türkei nachDeutschland entsandte und von der Behörde bezahlte Imame sind inMoscheegemeinden der Ditib, aber auch des Zentralrats der Muslime inDeutschland (ZMD) sowie des Islamverbands Milli Görüs und weitererOrganisationen tätig.Ayse Aydin, Sprecherin der Ditib-Bundeszentrale in Köln, erklärtehingegen auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger", dass es "solcheGebete bei uns nicht gegeben" hat. Das könnten viele Besucherbestätigen. In einer Stellungnahme der Ditib heißt es: "Eine solcheAktion ist von uns weder angewiesen, noch geplant oder in irgendeinerWeise auf unserer Tagesordnung. Ein entsprechender Hinweis bezüglichunserer Haltung ist auch an unsere Moschee-Gemeinden ergangen. Wirwerden mit der Gemeinde in Herne diesbezüglich erneut in Verbindungtreten."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell