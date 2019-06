Köln (ots) - Fußball-Nationalspieler Toni Kroos will auch in dennächsten Jahren beim spanischen Rekordmeister Real Madrid einezentrale Rolle spielen. "Mein Ziel muss sein, mein Niveau noch einigeJahre zu halten oder sogar noch anzuheben. Das wird schwer genug, jeälter man wird und je mehr man erreicht hat. Ich will noch einmalChampions-League-Sieger werden", sagte Kroos dem "KölnerStadt-Anzeiger" und dem "Express" (Samstag-Ausgaben). Der viermaligeChampions-League-Gewinner hat bei Real noch einen Vertrag bis 2023.Im Anschluss an seine aktive Karriere sei derzeit geplant, dass ermit seiner Familie in Köln leben werde. "Köln ist meine auserwählteHeimat in Deutschland. Während meiner Zeit in Leverkusen haben wir inKöln gewohnt und uns dort sehr wohl gefühlt. Die Stadt, die Leute -wir haben viel mehr Kontakte geknüpft als in sieben Jahren München",sagte Kroos. "Aber ich würde es auch nicht komplett ausschließen, inMadrid zu bleiben."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell