Köln (ots) - Kritik an Haltung des Kölner Kardinals Rainer Woelkizur ÖkumeneKöln. Der frühere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber plädiert imMissbrauchsskandal für ein bundesweites gemeinsames Agieren. "Ich bindafür, dass wir uns auch als evangelische Kirche ein Gesamtbilderarbeiten und gemeinsam wirksame Vorkehrungen dafür treffen,Menschen im Raum der Kirche vor Missbrauch aller Art zu schützen",sagte Huber dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Er sehedie evangelische Kirche in einer grundsätzlich anderen Situation alsdie katholische, so Huber weiter. "Für sexuellen Missbrauch gibt esbei uns nicht dieselben strukturellen Voraussetzungen wie in derkatholischen Kirche - Stichworte: hierarchische Struktur,Autoritätsverhältnisse, Pflichtzölibat, Sexualmoral. Das Problem hatauch international im evangelischen Bereich nicht die gleicheDramatik." Jeder Einzelfall sei zu beklagen und müsse aufgearbeitetwerden. Darum hätten sich die evangelischen Landeskirchen, wo immersie damit konfrontiert waren, nach seinem Wissen auch schnell undumfassend bemüht, sagte Huber. "Selbstkritik und das Leiden an dereigenen Kirche gehören zum Wesen des Protestantismus. Deshalb hatauch die Aufarbeitung aller Arten von Skandal im ProtestantismusTradition."Mit Blick auf die evangelisch-katholische Ökumene kritisierteHuber den Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Woelki. Im Jahr desReformationsjubiläums 2017 habe Woelki "im Kreis der katholischenBischöfe auf besonders markante Weise Zurückhaltung signalisiert, vorweiteren Schritten in der Ökumene gewarnt und auf Abwarten gesetzt -mit dem Ergebnis, dass manche ökumenischen Entwicklungen auf einemUmweg um Köln herum stattgefunden haben". Vor dem drittenÖkumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt sprach Huber von der Gefahreiner großen Ernüchterung, "wenn wir nicht zu weiteren Schritteneiner bewussten Gemeinsamkeit bei allem Respekt vor denkonfessionellen Unterschieden kommen".Huber hält am Reformationstag, dem 31. Oktober, im zentralenGottesdienst des evangelischen Kirchenverbands Köln und Region dieFestpredigt.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell