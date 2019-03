Kölner Stadt-Anzeiger: Früherer EKD-Ratsvorsitzender Schneider beklagt Rechtsunsicherheit für Ärzte beim assistierten Suizid

Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) - Moderator und Buchautor Jürgen Domian nennt geltendegesetzliche Regelung in Deutschland eine SchandeKöln. Der frühere EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider hat mitBlick auf den assistierten Suizid eine erhebliche Rechtsunsicherheitfür die Ärzteschaft beklagt, die seit der Neuregelung durch denBundestag im Jahr 2015 eingetreten sei. Der damaligeBundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) habe ihm versichert,dass die Novelle die Ärzte vor dem Druck der Strafverfolgung schütze,wenn sie in Ausnahmefällen schwerstkranken Patienten beim Sterbenhelfen. "Aber in der Praxis ist es offensichtlich nicht so", sagteSchneider dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Es dürfe nicht sein, dassÄrzte mit einem Fuß im Gefängnis stehen. "Ich sehe das Problem einererheblichen Verunsicherung der Ärzteschaft durch das Agieren derJustiz." Schneider begrüßte es daher, dass sich dasBundesverfassungsgericht der Sache angenommen habe. "Ärzte brauchenRechtssicherheit." Ungeachtet dessen könne kein Gesetz die Dinge soeindeutig regeln, dass es die individuelle Verantwortung ersetzt."Deshalb möchte ich dazu ermutigen, dass die Ärzte dieseVerantwortung wahrnehmen. Und das bedeutet für mich: auf dieBedürfnisse der Patienten zu sehen und sich dann nach dem Maßstab derLiebe zu verhalten - und zwar immer." https://www.ksta.de/politik/domian-fuer-sterbehilfe--staat-zwingt-menschen-dazu--sich-die-pulsadern-aufzuschneiden--32204024Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell