Köln (ots) - Der frühere SPD-Chef äußert Verständnis für die Haltung der CDU undrät der SPD dazu, in der Groko zu bleibenKöln. Die frühere SPD-Chef Franz Müntefering hat Verständnis für die ablehnendeHaltung der CDU in Bezug auf mögliche Nachverhandlungen des Koalitionsvertragsgeäußert. "Man kann über Sinnhaftigkeit von dicken Koalitionsverträgen streiten.Aber wenn unsere Seite jetzt Forderungen stellt, die die Union nicht erfüllenwill, hat die CDU eine gute Grundlage dafür, "Nein" zu sagen", sagte Münteferingdem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe). Die CDU werde "für die Rettungder GroKo nicht unter der Tür durchkriechen, das verstehe ich auch", so der79-Jährige weiter. Außerdem rät Müntefering dem designierten SPD-SpitzenduoSaskia Esken/Norbert Walter-Borjans, die GroKo nicht ohne weiteres zu verlassen:"Man kann natürlich jetzt neue, überzogene Forderungen stellen, um das Dingknallen zu lassen. Aber das wäre falsch. Wer jetzt erkennbar die Schuld amScheitern der Koalition auf sich lädt, wird keinen Ruhm ernten, sondern von denWählern die Quittung bekommen."