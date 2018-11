Köln (ots) - Der Rektor der Philosophisch-Theologischen HochschuleSankt Georgen, der Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig, hat"überrascht" und "zufrieden" darauf reagiert, dass der Vatikan ihmnach anfänglicher Weigerung nun doch das "Nihil obstat", diekirchliche Unbedenklichkeitserklärung, für eine dritte Amtszeit alsRektor der Hochschule erteilt hat. Er stehe trotz der vorangegangenKritik Roms an wertschätzenden Aussagen über Homosexuelle und einekirchliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare sowie über dieÖffnung der katholischen Weiheämter für Frauen zu seiner Hoffnung aufReformen und zu seinen Begründungen dafür, sagte Wucherpfennig dem"Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). "Wir haben in der Kircheeinen 'Point of no Return' erreicht und müssen über alles ohne Tabusreden. Das gilt auch für päpstliche Lehrschreiben oderVerlautbarungen römischer Behörden." Zu der von ihm eingegangenenVerpflichtung, die Lehre der Kirche zur Homosexualität undFrauenordination künftig "vollständig und verständnisvoll"darzulegen, sagte er, als Professor an einer katholischen Hochschulesei er zu einer fairen und korrekten Darstellung selbstverständlichbereit. Er sei nun "zufrieden, dass die Hochschule wieder normalarbeiten kann".Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell