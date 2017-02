Kölner Stadt-Anzeiger: Flüchtlinge im Karneval: Mail der Polizei war laut Innenministerium nicht abgestimmt

Köln (ots) - Das Ansinnen der nordrhein-westfälischen Polizei,Flüchtlinge vom Besuch von Karnevalsveranstaltungen abzuhalten, istnach Angaben des Landesinnenministeriums nicht mit diesemabgesprochen worden. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums inDüsseldorf auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe)mit. "Das Schreiben ist dem Ministerium nicht vorgelegt worden undwurde auch nicht mit ihm abgestimmt." Der Chef des Landesamts fürzentrale polizeiliche Dienste (LZPD) betonte am Sonntag, dieFormulierungen in der Mail seien "ausgrenzend und verletzend"gewesen. "Ich bedauere das sehr." Das Landesamt hatte in der Mail,die - offenbar irrtümlich - an die Bezirksregierungen herausging,Flüchtlingsbetreuern davon abgeraten, Karnevalsausflüge zuorganisieren.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell