Kölner Stadt-Anzeiger: Festgenommene Syrer sollen Anschlag auf Essener Einkaufszentrum geplant haben

Köln (ots) - Köln. Die von der Polizei wegen Terrorverdachts amDienstagmorgen in mehreren deutschen Städten festgenommenen sechsSyrer sollen möglicherweise einen Anschlag auf ein Einkaufszentrum inEssen geplant haben. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger"(Mittwoch-Ausgabe) aus Ermittlerkreisen erfuhr, soll einer derMänner, ein 20 Jahre alter Asylbewerber, gemeinsam mit anderenPersonen vor einiger Zeit Bilder von dem Einkaufszentrum auf demLimbecker Platz in Essen gemacht haben. Die Männer hätten sich alsArchitekturstudenten ausgegeben. Während dieser Aktion sollen sieallerdings bereits von den Behörden observiert worden sein. DieErmittler seien hellhörig geworden, da es bereits im März eineAnschlagsdrohung auf das Shopping-Zentrum in der Essener Innenstadtgegeben hatte. Es blieb anschließend mehrere Tage geschlossen. Werdamals hinter der Drohung stand, ist bis heute nicht geklärt.Der 20 Jahre alte Syrer soll nach Informationen der Zeitung imAugust 2015 nach Deutschland eingereist sein, einen Monat später habeer einen Asylantrag gestellt. Er wurde am Dienstagmorgen gemeinsammit seinem Bruder in einer Wohnung im Essener Stadtteil Freisenbruchwiderstandslos festgenommen. Die Polizei stellte Handys, Computer undDokumente sicher. https://www.ksta.de/politik/sechs-syrer-festgenommen-terrorverdaechtige-spaehten-essener-einkaufszentrum-aus-28929198