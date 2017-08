Kölner Stadt-Anzeiger: Familie des in türkischem Abschiebegewahrsam sitzenden Schweriners David B. appelliert an Bundesregierung

Köln (ots) - 54-Jähriger psychisch und physisch angeschlagen -Deutsche Botschaft bezeichnet Bericht über angebliche strafrechtlichrelevante Verstöße des 54-Jährigen als "völligen UnsinnKöln. Im Fall des Schweriners David B., der seit April ausungeklärtem Grund in türkischem Abschiebegewahrsam sitzt, appelliertdie Familie an die Bundesregierung, "auf sofortige Freilassung" des54-Jährigen zu dringen. "Wir hoffen als Familie inständig, dass sichbald doch noch alles zum Guten wendet", sagte B.s Bruder Tillmann N.dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). Auf einer Pilgerfahrtnach Israel war B. bereits am 2. April in der südtürkischen ProvinzHatay festgenommen worden. Bis heute wurden weder ihm noch der überden Fall informierten deutschen Botschaft in Ankara die Motive dafürmitgeteilt. "Die Türken hüllen sich in Schweigen", so Tillmann N. EinMedienbericht, wonach sich B. laut deutscher Botschaft eines auchhierzulande strafrechtlich relevanten Vergehens schuldig gemacht hat,wurde nach dem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger" von der Botschaftumgehend aufs Entschiedenste bestritten und als "völliger Unsinn"bezeichnet. Wie die Zeitung weiter berichtet, fand der Leiter derkonsularischen Abteilung, Ulrich Meier-Tesch, B. bei einem Besuch inder vorigen Woche psychisch und physisch angeschlagen vor. Auch dieBedingungen, unter denen er festgehalten wird, gäben seiner Familiezunehmend Anlass zur Sorge, zumal nicht mit einer schnellenVerbesserung zu rechnen sei. Nach türkischem Recht darf vor derAbschiebung eines unerwünschten Ausländers ein halbes Jahr vergehen.Für B. hieße das, womöglich bis Oktober in "administrativerSupervision" bleiben zu müssen. "Dass mein Bruder als harmloserPilger zum Staatsgefangenen geworden und seit Monaten der Willkürder türkischen Behörden ausgeliefert ist - das ist schon für dieFamilie schwer erträglich", sagte Tillmann N. "Um wie viel mehr fürmeinen Bruder!" Dem Christen ohne konfessionelle Bindung ging es mitseiner Pilgertour auf der "Balkanroute rückwärts" um einen"persönlichen Beitrag zu Frieden und Völkerverständigung". Nachdem B.Anfang Mai von der Provinzhauptstadt Antakya an einen unbekanntenOrt verlegt worden und der Kontakt sowohl zu seiner Familie als auchzur deutschen Botschaft zeitwillig abgerissen war, meldete er sichEnde Mai aus einem Abschiebezentrum in Askale (Provinz Erzurum)telefonisch bei seiner Frau in Schwerin. Mehreren Anträgen,konsularisch Zugang zu B. zu bekommen, war erst am 20. Juli Erfolgbeschieden. Vier Tage später, am 24. Juli, fand der erste Besuchstatt.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell