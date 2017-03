Kölner Stadt-Anzeiger: Fall Amri: Joachim Stamp, FDP-Fraktionsvize im NRW-Landtag, fordert Innenminister Ralf Jäger (SPD) zum Rücktritt auf

Köln (ots) - Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende imDüsseldorfer Landtag, Joachim Stamp, fordert im Zusammenhang mit derAmri-Affäre die Entlassung des nordrhein-westfälischen InnenministersRalf Jäger. "Aufgrund der fehlenden Bereitschaft des Ministers,Fehler in seinem Verantwortungsbereich einzuräumen und zuanalysieren, muss Ministerpräsidentin Kraft sofort reagieren", sagteStamp dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe). Der FDP-Politikerbezieht sich dabei auf einen Vermerk des Landeskriminalamtes in NRWaus dem März 2016, in dem die Abschiebung des späteren Attentätersgemäß Paragraf 58a Aufenthaltsgesetz angeregt wird. Amri habe einAttentat im Chat mit Verbündeten angekündigt, die in Libyen für dieTerrormiliz Islamischer Staat kämpfen, heißt es in dem achtseitigenPapier, das dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vorliegt. In einem arabischenInternet-Blog und auf anderen Webseiten habe er sich darüberinformiert, wie er eine Bombe oder Handgranate bauen kann. Auch wennes bisher noch keine Erkenntnisse gebe, dass Amri sich Sprengstoffoder andere Waffen besorgt habe: Die Tatsache mit eingeschlossen,dass er sich mehrerer Identitäten bediene und zu zahlreichenislamistischen Gefährdern Kontakt habe, rechtfertige eine aufTatsachen basierende Prognose eines terroristischen Anschlages,schlussfolgerten die LKA-Ermittler laut "Kölner Stadt-Anzeiger". Einsolcher Anschlag jedoch sei, wenn er aus "einem spontanen Impulsheraus" verübt werde, "auch durch engste polizeiliche Maßnahmen" nurschwer zu verhindern und stelle ein "kaum zu kalkulierendes Risikodar". Es müsse jetzt "dringend aufgeklärt werden, warum InnenministerJäger trotz der Warnung des LKA kein Abschiebeverfahren gegen Amrieingeleitet hat", sagte der FDP-Innenexperte Stamp: "Der Ministerkann sich nicht länger hinter dem Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum vonBund und Ländern verstecken, denn für ein Abschiebeverfahren nachParagraph 58a des Aufenthaltsgesetzes hätte er die alleinigeAnordnungsbefugnis gehabt." CDU-Fraktionschef Armin Laschet sagte dem"Kölner Stadt-Anzeiger": "Das macht fassungslos: Die LKA-Beamtenerkennen die Gefahr, warnen, drängen und wollen mutig alle Registerziehen, um Amri zu stoppen, und der Innenminister lässt sie hängen.Herr Jäger hat all das über Monate gegenüber der Öffentlichkeitverschwiegen - und Frau Kraft sagt, sie könne bei ihrem Innenministerkeine Fehler erkennen." Ludger Harmeier, Sprecher desLandesinnenministeriums, sagte dazu auf Anfrage dieser Zeitung: "DerLKA-Vermerk ist nicht neu und enthält auch keine neuen Erkenntnisse.NRW hat auf Grund der damaligen Ermittlungen ein Verfahren nach § 89abeim Generalbundesanwalt angeregt. Dieser hat das Verfahren auf denGeneralstaatsanwalt in Berlin übertragen. Die dort sechs Monatedurchgeführten Observationen haben den Verdacht aus NRW nichtbestätigt. In vielen Besprechungen auf Landes- und Bundesebene wurdemehrfach geprüft, ob die Voraussetzungen des § 58a im Fall Amrivorlagen. Am Ende wurde eine Abschiebungsanordnung verworfen, weildie Voraussetzungen nicht erfüllt waren."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 3149Original-Content von: K?lner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell