Der frühere SPD-Vorsitzende und ehemaligeBundesaußenminister Sigmar Gabriel hat in scharfen Worten mit seinerPartei abgerechnet. Am Freitag war bekanntgeworden, dass derPolitiker der Bewegung "SPDpur" beigetreten ist, die den Linkskursder Partei stoppen will. "Ich unterstütze den Kurs von SPDpur, weilsich hier Menschen zusammenfinden, die wieder Klarheit über dasschaffen wollen, was Sozialdemokratie eigentlich heißt", sagteGabriel dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Die Vertreteraus der Kommunalpolitik stünden "nicht im Rampenlicht", seien "aberdie Einzigen, die noch Mehrheit für die SPD holen und überhaupt sichgegen den Zerfall der Partei wehren", so der Sozialdemokrat.Das Konzept der SPD, sich "wie eine Holding vonMinderheiteninteressen zu organisieren", sei gescheitert. "Die SPDist linker als die Linkspartei geworden und ökologischer als dieGrünen. Ich bin sicher, dass die Mehrheit der Mitglieder dieseEntwicklung ablehnt", fügte der frühere Vizekanzler hinzu. Der Kursder SPD sei in den vergangenen Jahren immer unklarer geworden,kritisierte Gabriel. "Am Ende werden Formelkompromisse gebastelt, indenen sich jeder wiederfindet." Die Konzentration von Gruppen- undMinderheitenthemen habe dazu geführt, dass die SPD ihre eigentlicheWählerschaft aus den Augen verloren habe. "Die breite Schicht derleistungsbereiten Arbeitnehmer fühlte sich in der SPD lange gutaufgehoben. Heute erscheint vielen Menschen diese Idee zu einemSozialhilfestaat degeneriert zu sein, in dem der Einzelne ohnebesondere Anstrengung leben kann." Die sozialdemokratischeArbeiterbewegung sei aber "immer auch eine leistungsorientierte" Ideegewesen. Anstrengung und Solidarität gehörten zusammen. "Ich binsicher, dass die Mehrheit der Mitglieder das auch heute noch sosieht", sagte Gabriel, der zugleich erklärte, für eine erneuteKandidatur für den Bundesvorsitz stehe er nicht zu Verfügung.