Kölner Stadt-Anzeiger: Ex-Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs macht Karlsruhe mitverantwortlich für Erstarken des Rechtextremismus

Michael Bertrams: Hoher Anteil an der zunehmendenUnverfrorenheit - Entzug von Grundrechten nach Artikel 18 "nichtzielführend"Köln. Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs fürNordrhein-Westfalen, Michael Bertrams, macht dasBundesverfassungsgericht mitverantwortlich für das Erstarkenrechtsextremer Kräfte in Deutschland. "Der liberale Umgang desBundesverfassungsgerichts mit der Meinungsfreiheit von Neonazis hatmeines Erachtens einen hohen Anteil an der zunehmendenUnverfrorenheit ihres Auftretens und daran, dass diese Neonazis beiuns ein bedrohliches Klima geschaffen haben", schreibt der Jurist im"Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Er wandte sich gegenVersuche, einzelnen AfD-Funktionären und anderen rechtsextremenHetzern unter Berufung auf Artikel 18 des Grundgesetzes dasGrundrecht auf Ausübung der Meinungsfreiheit zu entziehen. Dies hattezuerst Ex-Generalsekretär Peter Tauber ins Gespräch gebracht.Innenminister Horst Seehofer griff den Vorschlag auf.Die Äußerungen bestimmter AfD-Mitglieder seien zwar "widerwärtigund nur schwer erträglich", unterstrich Bertrams. DasBundesverfassungsgericht stelle sie jedoch - wie seine Rechtsprechungzur Demonstrationsfreiheit für Neonazis zeige - als "politischmissliebig" unter den Schutz der in Artikel 5 gewährleistetenMeinungsfreiheit, solange entsprechende Äußerungen die Grenze zurStrafbarkeit - etwa zur Volksverhetzung - nicht überschritten. "Esist von daher ausgeschlossen, verfassungsrechtlich legitimierteMeinungsäußerungen allein schon wegen ihrer Anstößigkeit der Ebeneeiner aggressiv kämpferischen Haltung zuzuordnen und darin gar eineGefährdung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zusehen."Die Karlsruher Rechtsprechung könne "nicht darüber hinwegtäuschen,dass es sich bei den von Tauber und Seehofer in den Blick genommenenAfD-Politikern um geistige Brandstifter handelt. Fraglich bleibt, wieihnen beizukommen ist. Eine Anwendung von Artikel 18 wäre nachBertrams' Ansicht "nicht zielführend". Es würde den AfD-Funktionärenden Einwand erlauben, man wolle sie mundtot machen.Bertrams hatte als Präsident des Oberverwaltungsgerichts inMünster mehrfach Versammlungsverbote für Aufmärsche von Neonazisverhängt, die später von Karlsruhe mit Rücksicht auf die Meinungs-und Demonstrationsfreiheit aufgehoben wurden