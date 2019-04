Kölner Stadt-Anzeiger: Ex-Präsident des NRW-Verfassungsgerichtshofs hält Kommissions-Lösung für islamischen Religionsunterricht in NRW für verfassungswidrig Michael Bertrams: Hilfskonstruktion kann nicht von Dauer sein

Köln (ots) - Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs fürNordrhein-Westfalen, Michael Bertrams, hält die geplante Neuordnungdes islamischen Religionsunterrichts an den öffentlichen Schulen desLandes NRW für verfassungswidrig. Eine im Gesetzentwurf derschwarz-gelben Koalition als Ansprechpartnerin des Landesvorgesehene, von den islamischen Organisationen besetzte Kommissionsei "ebenso wie das bisherige Beirats-Modell eine verfassungswidrigeHilfskonstruktion", schreibt Bertrams im "Kölner Stadt-Anzeiger"(Dienstag-Ausgabe). Eine solche könne auf Dauer eine islamischeReligionsgemeinschaft als Kooperationspartnerin des Staates nichtersetzen. "Es liegt an den Islamverbänden, die organisatorischenVoraussetzungen für eine entsprechende Religionsgemeinschaft zuschaffen und den Staat bei seinen Bemühungen um einenverfassungsgemäßen Religionsunterricht und die damit angestrebteIntegration der muslimischen Schüler zu unterstützen. Doch anIntegration ist vielen Islamverbänden augenscheinlich nicht gelegen",so Bertrams weiter. Namentlich nannte er die Türkisch-IslamischeUnion DITIB mit ihrer "Nähe zum islamistischen Regime" des türkischenPräsidenten Recep Tayyip Erdogan.Die bislang geltende Übergangsvorschrift für die Organisation desislamischen Religionsunterrichts läuft zum 31. Juli aus. Der Bedarfsei nach wie vor groß, betonte Bertrams. Derzeit besuchen rund415.000 Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubensnordrhein-westfälische Schulen. Islamischer Religionsunterricht wirdjedoch bislang lediglich für rund 20.000 Schüler an 234 Schulenerteilt.Positiv hob Bertrams hervor, dass die geplante Kommissionstaatsfern konstituiert sein soll. Ein Mitbestimmungsrecht des Landesbei der Besetzung entfällt. Stattdessen müssen islamischeOrganisation, die in dme Gremium mitwirken wollen, einenöffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Land abschließen. "DieseÄnderung berücksichtigt einen zentralen Grundsatz des deutschenReligionsverfassungsrechts, wonach Religionsgemeinschafteneigenständig und unabhängig von staatlichen Stellen sein müssen", soBertrams.Als eine neue Ansprechpartnerin stehe dem Land die im März von demMünsteraner Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide gegründete"Muslimische Gemeinschaft NRW" zur Verfügung. Diese will dennichtorganisierten Muslimen eine Stimme geben. Wie die anderenislamischen Organisationen sei sie noch keine Religionsgemeinschaft,also noch kein Kooperationspartner für die Regierung im Sinne derLandesverfassung, stellte Bertrams klar. Dazu bedürfte es einesbewussten Zusammenschlusses (auch) zum Zwecke gemeinsamerReligionsausübung. "Aber das Potenzial für eine aufgeklärteislamische Religionsgemeinschaft, die für einen weltoffenen Islamsteht, ist in der Muslimischen Gemeinschaft NRW gegeben."Der Text im Wortlaut: https://www.ksta.de/kultur/kolumne--alles--was-recht-ist--das-land-nutzt-ein-verfassungswidriges-provisorium-32410220Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell