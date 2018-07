Köln (ots) - Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs fürNordrhein-Westfalen, Michael Bertrams, hält die Abschiebung destunesischen Gefährders Sami A. für rechtswidrig. Die Verantwortungdafür sei eindeutig bei der Landesregierung in Düsseldorf zu suchen,sagte Bertrams dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). "Esgab im zuständigen Flüchtlingsministerium in Düsseldorf einproblematisches Schweigen." Bertrams bezog sich damit auf eineAuskunft des Ministeriums an das Bundesamt für Migration undFlüchtlinge (Bamf), das in Absprache mit dem GelsenkirchenerVerwaltungsgericht nach einer geplanten Abschiebung A.s gefragthatte. Das Ministerium teilte zwar mit, ein für den 12. Julianberaumter Abschiebeflug mit einer Linienmaschine sei storniert,erwähnte aber einen bereits georderten Charterflug für den folgenden13. Juli nicht, mit dem A. außer Landes gebracht wurde. Eine solche"Verschweigenslücke" sei nicht hinnehmbar, sagte Bertrams. "Es wurdenInformationen nicht gegeben, die bei sorgfältiger Behandlung desVorgangs hätten erfolgen müssen. Nur so konnte es zu einerrechtswidrigen Abschiebung kommen." Den Charterflug zu erwähnen, wärenach Ansicht des Juristen "zwingend erforderlich gewesen, um denInformationsstand des Bamf, das sich gegenüber dem Verwaltungsgerichtja zur Auskunft über den jeweiligen Sachstand verpflichtet hatte,nicht in eine komplette Schieflage zu bringen. Für jeden erkennbarhatte die Nachfrage beim Ministerium einzig und allein den Grund,etwas über eine geplante Abschiebung - egal zu welchem Termin - inErfahrung zu bringen."Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell