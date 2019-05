Kölner Stadt-Anzeiger: Ex-Finanzminister Gianis Varoufakis fordert Schuldenerlass für Griechen gegen Verzicht auf Reparationen

Köln (ots) - Der frühere griechische Finanzminister GianisVaroufakis hat gefordert, seinem Land die Rückzahlung der EU-Kreditezu erlassen. "Lasst uns unsere gegenseitigen Schulden auslöschen undnach vorne schauen", sagte Varoufakis dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Freitag-Ausgabe). Im Gegenzug könnten dann die Griechen aufReparationen für die Folgen des Zweiten Weltkriegs verzichten. DieEnteignungen durch die Wehrmacht wurden damals formal als KreditGriechenlands an das Deutsche Reich deklariert. Damit begründet derMittelmeerstaat seine im April erneuerte Forderung, Deutschland solle290 Milliarden Euro an Griechenland zahlen. "Ich denke nicht, dassjunge Deutsche mit Schulden gegenüber den Griechen leben sollten, undgenauso wenig glaube ich, dass es gerecht ist, wenn junge Griechenihr Land verlassen müssen", sagte der Politiker, der alsSpitzenkandidat des deutschen Wahlflügels von DiEM25, einer linkenpaneuropäischen Bewegung, in Deutschland bei der Europa-Wahl 2019antritt.https://www.ksta.de/wirtschaft/gianis-varoufakis-im-interview--lasst-uns-unsere-gegenseitigen-schulden-ausloeschen--32553538Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell