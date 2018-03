Kölner Stadt-Anzeiger: Essener Bischof fordert neue Angebote der katholischen Kirche - Kinder segnen, wenn Eltern keine Taufe wünschen

Köln (ots) - Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck plädiert fürmehr Vielfalt in der katholischen Kirche, um die Mitglieder dauerhaftzu binden. "Die Formen der Verbundenheit oder desZugehörigkeitsgefühls zur Kirche sind unendlich viel pluralergeworden, als wir in der Kirchenleitung uns das je gedacht hätten.Darauf müssen wir uns einstellen", sagte der 53-Jährige dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Als Beispiel nannte OverbeckSegnungsgottesdienste für Neugeborene, deren Eltern keine Taufewünschten. Nur diese begründe die Mitgliedschaft in der Kirche,stellte Overbeck klar. "Aber unser Angebot nimmt jene ernst, dieunsere Nähe suchen und den Segen Gottes für ihr Kind erbitten." Andie Stelle des kirchlichen Lebens müssten "Kernorte des Glaubens"treten, eingebettet in große Territorialpfarreien. Dort werde sichdann auch die Leitungsfrage noch einmal ganz anders stellen. "Sie nurvon den Priestern her zu beantworten, wird nicht möglich sein", soOverbeck mit Blick auf den Priestermangel in der katholischen Kirche.Vor dem Hintergrund einer vom Bistum in Auftrag gegebenen Studiezum Kirchenaustritt, die neben dem Erscheinungsbild der Kirche vorallem fehlende emotionale Bindung, eine langfristige Entfremdungsowie Glaubenszweifel als Hauptursachen für den Austritt ergaben,warnte Overbeck vor zu engen Vorgaben, was einen "echten Christen"ausmache. "Wir sollten mit Pflicht- und Leistungskatalogen sehr, sehrvorsichtig sein und sie schon gar nicht primär moralisch füllen", soOverbeck. Der Bischof forderte Wertschätzung für den übergroßenAnteil der selten oder gar nicht praktizierenden Katholiken. "Wirsollten es sehr zu schätzen wissen, dass sich mehr als 90 Prozent derEssener Katholiken zur Kirche gehörig fühlen oder sie zumindestfinanziell unterstützen und fördern, obwohl sie sonntags in der Regelnicht zum Gottesdienst kommen und unsere Dienstleistungen höchstenspunktuell in Anspruch nehmen", sagte Overbeck.https://www.ksta.de/politik/bischof-franz-josef-overbeck-im-interview--ich-freue-mich-ueber-jeden--der-kommt--29845672Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell