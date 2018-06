Kölner Stadt-Anzeiger: Ermittler finden Gift in der Wohnung des in Köln festgenommenen Tunesiers

Köln (ots) - In der Wohnung des 29-Jährigen Tunesiers, der amDienstagabend in seiner Wohnung in Köln-Chorweiler festgenommenwurde, ist eine hochgiftige Substanz aufgefunden worden. Das erfuhren"Express" und "Kölner Stadt-Anzeiger" aus Ermittlerkreisen. Dabeisoll es sich um das Gift Rizin handeln - eine extrem toxischeSubstanz, die bereits in kleinsten Mengen tödlich ist. Welche Mengedieses Stoffs die Ermittler in der Wohnung entdeckten, ist noch nichtbekannt.Wie "Express" und "Kölner Stadt-Anzeiger" ebenfalls erfuhren, sollder Tatverdächtige erst im November 2016 nach Deutschland eingereistsein. Er galt als unauffällig und war polizeilich bislang noch nichtin Erscheinung getreten. Staatsschutz und Ermittlungsbehörden warendurch einen Hinweis auf den Mann aufmerksam geworden. Danach wurde ervon einem Mobilen Einsatzkommando observiert, bis es am Dienstagabendzur Festnahme kam.https://www.express.de/koeln/terror-alarm-in-koeln-gift-in-geringer-menge-toedlich---was-plante-der-tatverdaechtige--30613066Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell