Kölner Stadt-Anzeiger: Einbußen für viele Cook-Urlauber Versicherungssumme reicht nicht für Kunden, die Reisen noch antreten wollen

Köln (ots) - Köln. Der Vorstandsvorsitzende derZurich-Versicherung, die den Schaden des insolventenReiseveranstalters Thomas Cook reguliert, kritisiert die derzeitigegesetzliche Deckelung der Versicherungssumme für Reiseveranstalter inHöhe von 110 Millionen Euro. "Es gibt durch die gesetzliche Regelungeine enorme Lücke und man wird jetzt und in Zukunft auf politischerEbene darüber sprechen müssen, wie diese Lücke gefüllt wird", sagteCarsten Schildknecht dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochsausgabe).Hintergrund ist, dass Kunden von Thomas Cook, die ihren Urlaub nochnicht angetreten haben, nicht mit einer vollen Erstattung des bereitsgezahlten Geldes rechnen können. "Wir gehen davon aus, dass dieDeckungssumme von 110 Millionen Euro nicht ausreichen wird", sagteSchildknecht. Andere Länder hätten die gesetzlichen EU-Vorgaben ausden 90er Jahren, die Reisende absichern soll, anders umgesetzt. "InÖsterreich ist die Versicherungssumme an die Größe desReiseveranstalters gekoppelt. In Großbritannien springt am Ende dieRegierung ein". Es werde sicherlich Diskussion geben, warum dasGesetz in Deutschland so umgesetzt und ungeachtet des Wachstums undder beträchtlichen Größe der Reisebranche nicht angepasst wurde,sagte Schildknecht. Es hätte bis in die jüngste Vergangenheit immerwieder mehrere erfolglose Ansätze gegeben, die Regelung zureformieren. Der Versicherungschef betonte, das Unternehmen sei vonAnfang an aktiv auf die Kunden zugegangen und habe nicht gewartet,bis die Schäden eingereicht worden seien. Wäre dies nicht geschehenund hätte man nicht die Garantien ausgesprochen, wäre derRückholschaden noch deutlich größer ausgefallen. "Nicht nur, dass dieMenschen nicht nach Hause gekommen wären und es ein logistischesChaos gegeben hätte, die Kunden hätten vor Ort die regulären unddamit höheren Raten zahlen müssen. Die Rückbeförderung wäre alsodeutlich teurer geworden und die Erstattungssumme für alle geringer."Derzeit seien noch 14 000 Reisende von ehemals 140 000 unterwegs."Wir gehen davon aus, dass Ende der Woche nur noch 3000 betroffensein werden. Die Sicherung der Kosten für Beherbergung und Rückreisegelten nur für die Kunden, die noch vor Ort waren bzw. sind - aberdie gesamten Schäden sind sehr viel größer", sagte Schildknecht.